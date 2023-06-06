Підрив дамби Каховської ГЕС: На правому березі Херсонщині у критичній зоні опинилися 16 тисяч людей

У Херсонській області майже 16 тисяч людей опинились у критичній зоні затоплення правого берега Дніпра через ранковий підрив Каховської ГЕС.
Про це в ефірі телемарафону повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Станом на 07:30 у Херсонській області частково або повністю підтоплені Тягинка, Львове, Одрадокамʼянка, Іванівка, Микільське, Токарівка, Понятівка, Білозерка, мікрорайон Острів Херсонського району.
Евакуація автобусами буде до Херсону, Миколаєва, звідти до Хмельницького, Одеси, Кропивницького, Києва та інших міст. О 12:00 на залізничному вокзалі Херсону буде евакуаційний потяг до Миколаєва.
Усі старости і голови громад поінформовані і збирають населення у точках збору. У кожній громаді створили окремий штаб, який відповідає за свою територію.
- Уранці 6 червня росія підірвала греблю Каховської ГЕС у Херсонській області, за 5 годин вода досягне критичного рівня, розпочалась евакуація мешканців із небезпечних районів. Через підрив дамби Каховської ГЕС під загрозою опинилася Запорізька атомна електростанція, також можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсонщини й у Криму та знищення частини населених пунктів і біосфери.