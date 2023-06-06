Запорізька АЕС опинилася під загрозою через підрив Каховської ГЕС, наразі ситуація контрольована

Підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької атомної електростанції, проте ситуація контрольована.

Про це «Енергоатом» повідомив 6 червня.

Через підрив греблі рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, а вода з цього водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС. Зараз ставок-охолоджувач наповнений, води в ньому достатньо для потреб станції.

Ситуація на ЗАЕС під контролем, український персонал моніторить усі показники.