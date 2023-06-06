Запорізька АЕС опинилася під загрозою через підрив Каховської ГЕС, наразі ситуація контрольована

Підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької атомної електростанції, проте ситуація контрольована.
Про це «Енергоатом» повідомив 6 червня.
Через підрив греблі рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, а вода з цього водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС. Зараз ставок-охолоджувач наповнений, води в ньому достатньо для потреб станції.
Ситуація на ЗАЕС під контролем, український персонал моніторить усі показники.
- Уранці 6 червня росія підірвала греблю Каховської ГЕС у Херсонській області, за 5 годин вода досягне критичного рівня, розпочалась евакуація мешканців із небезпечних районів. Через підрив дамби Каховської ГЕС під загрозою опинилася Запорізька атомна електростанція, також можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсонщини й у Криму та знищення частини населених пунктів і біосфери.
- На правому березі Дніпра у критичній зоні підтоплення опинилися 16 тисяч людей, у регіоні оголосили евакуацію.