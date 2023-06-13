Президент Зеленський зустрівся з гендиректором МАГАТЕ — обговорили кроки для мінімізації ризиків на ЗАЕС

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Очільник держави назвав підрив Каховської ГЕС найбільшим проявом екоциду в сучасній історії, який значно підвищив ризики для безпеки Запорізької атомної електростанції.

Водночас Зеленський позитивно відзначив присутність інспекторів Міжнародного агентства з атомної енергії на окупованій ЗАЕС і привітав намір гендиректора МАГАТЕ відвідати станцію, щоб оцінити ситуацію на місці.

Тим часом Рафаель Гроссі запропонував відправити в Україну групу експертів МАГАТЕ для оцінки наслідків підриву Каховської ГЕС та підготовки конкретних шляхів їх подолання.

Також Зеленський і Гроссі обговорили кроки для мінімізації ризиків і запобігання інцидентам на ЗАЕС.