Генсек ООН Гутерреш відреагував на підрив Каховської ГЕС. Каже, що це наслідок російського вторгнення в Україну

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш відреагував на підрив Каховської гідроелектростанції, називаючи це «ще одним жахливим наслідком російського вторгнення в Україну». Водночас він заявив, що ООН «не має доступу до незалежної інформації про обставини, що призвели до руйнування Каховської ГЕС».

За словами Гутерреша, «щонайменше 16 тисяч людей втратили домівки» і ще тисячі можуть залишитися без питної води. Через це ООН та гуманітарні партнери організували видачу бутильованої води, таблеток для очищення технічної води й іншої допомоги.

Гутерреш також зазначив, що ситуація загрожує безпеці Запорізької атомної електростанції, і закликав до «справедливого миру згідно зі Статутом ООН, міжнародним правом та резолюціями Генеральної Асамблеї».