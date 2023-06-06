Генсек ООН Гутерреш відреагував на підрив Каховської ГЕС. Каже, що це наслідок російського вторгнення в Україну

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш відреагував на підрив Каховської гідроелектростанції, називаючи це «ще одним жахливим наслідком російського вторгнення в Україну». Водночас він заявив, що ООН «не має доступу до незалежної інформації про обставини, що призвели до руйнування Каховської ГЕС».
За словами Гутерреша, «щонайменше 16 тисяч людей втратили домівки» і ще тисячі можуть залишитися без питної води. Через це ООН та гуманітарні партнери організували видачу бутильованої води, таблеток для очищення технічної води й іншої допомоги.
Гутерреш також зазначив, що ситуація загрожує безпеці Запорізької атомної електростанції, і закликав до «справедливого миру згідно зі Статутом ООН, міжнародним правом та резолюціями Генеральної Асамблеї».
- Уночі 6 червня гребля Каховської ГЕС у Херсонській області була зруйнована вибухом, розпочалась евакуація мешканців із небезпечних районів. Україна звинуватила в підриві ГЕС росію, а окупаційна влада Херсонської області заявила про «обстріл» ГЕС. Через підрив дамби Каховської ГЕС під загрозою опинилася Запорізька атомна електростанція, також можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсонщини й у Криму та знищення частини населених пунктів і біосфери.
- На правому березі Дніпра у критичній зоні підтоплення опинилися 16 тисяч людей, у регіоні оголосили евакуацію. Після підриву ГЕС затопило зоопарк у Новій Каховці, де загинули майже всі тварини.
- Наразі із зони підтоплення на Херсонщині евакуювали вже понад 1 300 людей, повідомив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Крук. До ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС залучили 500 рятувальників і 160 одиниць техніки ДСНС із одинадцяти областей.
- Можуть бути негативні наслідки для Запорізької атомної електростанції, проте ситуація контрольована. Рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, а вода з цього водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС.
- Відбудова Каховської ГЕС коштуватиме до $1 млрд та триватиме пʼять років. За приблизними оцінками, 35—37 сіл буде затоплено, сказав керівник «Укргідроенерго» Ігор Сиротa.