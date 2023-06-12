«Схеми» показали супутникові знімки притоки до охолоджувального ставка ЗАЕС

Проєкт «Схеми» опублікував супутникові знімки обміління притоки до охолоджувального ставка Запорізької АЕС. Фото зроблені супутниками Planet Labs 9 червня.

СХЕМИ / Радіо свобода

СХЕМИ / Радіо свобода

Притока обміліла через постійне зниження рівня води в Каховському водосховищі.

В «Енергоатомі» кажуть, що рівень води в ставку-охолоджувачі ЗАЕС стабільний. Ситуація контрольована. За даними на 20:00 11 червня в ставку рівень води 16,67 метра, цього цілком достатньо для потреб станції. Раніше там зазначали, що енергоблоки ЗАЕС не працюють від вересня 2022 року, а тому вода зі ставка-охолоджувача активно не випаровується.