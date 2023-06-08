Підрив Каховської ГЕС: Україна отримає допомогу від центру реагування на природні лиха та катастрофи при НАТО

Київ скликав термінове засідання Комісії Україна — НАТО через підрив Каховської ГЕС.
Про це пише пресслужба Міністерства закордонних справ України.
На засіданні українська сторона передала НАТО список гуманітарної допомоги, яку отримає найближчим часом від Євроатлантичного координаційного центру реагування на природні лиха та катастрофи.
«Я вдячний НАТО та окремим союзникам за їхню швидку готовність допомогти Україні задля подолання наслідків теракту росії на Каховській ГЕС», — додав голова МЗС Дмитро Кулеба.
Також він закликав партнерів і надалі зміцнювати обороноздатність України, зокрема продовжити постачання снарядів 155 калібру, а також ухвалити на саміті НАТО в Вільнюсі рішення, які наблизять вступ України в Альянс.
- Уночі 6 червня росія підірвала Каховську ГЕС у Херсонській області. Через прорив дамби під загрозою опинилася Запорізька атомна електростанція, також можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсонщини й у Криму та знищення частини населених пунктів і біосфери. За даними української розвідки, росіяни навмисно підірвали дамбу, проте зробили це хаотично, через що затопили свою військову техніку.
- На правому березі Дніпра у критичній зоні підтоплення опинилися 16 тисяч людей, у регіоні оголосили евакуацію. На окупованому лівобережжі ситуація гірша. Станом на ранок 8 червня середній рівень підтоплення на Херсонщині становить 5,61 метра.
- Відбудова Каховської ГЕС коштуватиме до мільярда доларів і триватиме пʼять років. Гуманітарну допомогу для постраждалих від знищення дамби нададуть ООН і Євросоюз. Білий дім заявив, що не залишить цього і допоможе Україні.
- 8 червня стало відомо про першу жертву в Миколаївській області — 53-річний чоловік із села Василівка, який напередодні відмовився від евакуації. Що стосується окупованого лівого берега Дніпра, то там точної інформації про постраждалих та загиблих немає.
- Організація Обʼєднаних Націй сформує у Запоріжжі та Херсоні групи, які вирушать на окуповані території, що постраждали через підрив Каховської ГЕС. ООН чекає гарантій безпеки від росії. Україна їх від себе забезпечила.
- Тим часом Дмитро Кулеба розкритикував пропозицію турецького президента Реджепа Ердогана створити міжнародну комісію для розслідування руйнування Каховської ГЕС. Він назвав це «грою в піддавки».