Підрив Каховської ГЕС: Україна отримає допомогу від центру реагування на природні лиха та катастрофи при НАТО

Київ скликав термінове засідання Комісії Україна — НАТО через підрив Каховської ГЕС.

Про це пише пресслужба Міністерства закордонних справ України.

На засіданні українська сторона передала НАТО список гуманітарної допомоги, яку отримає найближчим часом від Євроатлантичного координаційного центру реагування на природні лиха та катастрофи.

«Я вдячний НАТО та окремим союзникам за їхню швидку готовність допомогти Україні задля подолання наслідків теракту росії на Каховській ГЕС», — додав голова МЗС Дмитро Кулеба.

Також він закликав партнерів і надалі зміцнювати обороноздатність України, зокрема продовжити постачання снарядів 155 калібру, а також ухвалити на саміті НАТО в Вільнюсі рішення, які наблизять вступ України в Альянс.