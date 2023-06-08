У Миколаївській області через підрив дамби Каховської ГЕС загинула людина

У Миколаївській області підтвердилася інформація про загибель людини після підриву дамби Каховської ГЕС.

Про це повідомив керівник обласного управління Нацполіції Сергій Шайхет.

«Через підрив окупантами Каховської ГЕС підтоплені території Снігурівської, Широківської та Горохівської громад, що на Миколаївщині. Наразі маємо одну жертву — чоловік 53 років із села Василівка, який вчора відмовився від евакуації», — написав Шайхет.

Він запевнив, що місцеві поліцейські працюють у посиленому режимі й шукають людей, які потребують допомоги, а також закликав не нехтувати можливістю евакуюватися на безпечні території.