У Миколаївській області через підрив дамби Каховської ГЕС загинула людина

У Миколаївській області підтвердилася інформація про загибель людини після підриву дамби Каховської ГЕС.
Про це повідомив керівник обласного управління Нацполіції Сергій Шайхет.
«Через підрив окупантами Каховської ГЕС підтоплені території Снігурівської, Широківської та Горохівської громад, що на Миколаївщині. Наразі маємо одну жертву — чоловік 53 років із села Василівка, який вчора відмовився від евакуації», — написав Шайхет.
Він запевнив, що місцеві поліцейські працюють у посиленому режимі й шукають людей, які потребують допомоги, а також закликав не нехтувати можливістю евакуюватися на безпечні території.
- Уночі 6 червня росія підірвала Каховську ГЕС у Херсонській області. Через прорив дамби під загрозою опинилася Запорізька атомна електростанція, також можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсонщини й у Криму та знищення частини населених пунктів і біосфери. За даними української розвідки, росіяни навмисно підірвали дамбу, проте зробили це хаотично, через що затопили свою військову техніку.
- На правому березі Дніпра у критичній зоні підтоплення опинилися 16 тисяч людей, у регіоні оголосили евакуацію. Після підриву ГЕС затопило зоопарк у Новій Каховці, загинули майже всі тварини. На окупованому лівобережжі ситуація гірша. Станом на ранок 8 червня середній рівень підтоплення на Херсонщині становить 5,61 метра.
- Відбудова Каховської ГЕС коштуватиме до мільярда доларів і триватиме пʼять років. Гуманітарну допомогу для постраждалих від знищення дамби нададуть ООН і Євросоюз. Білий дім заявив, що не залишить цього і допоможе Україні.