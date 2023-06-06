Підрив Каховської ГЕС: Євросоюз готовий допомогти з подоланням наслідків затоплення

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів верховному представнику Європейського Союзу із закордонних справ Жозепу Боррелю про підрив Каховської гідроелектростанції та про наслідки, які це має для людей і довкілля.
Головний дипломат ЄС заявив, що блок готовий надати допомогу, зокрема, гуманітарну, аби помʼякшити наслідки «цієї катастрофи, спричиненої росією».
Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн уточнила, що ЄС допоможе Україні дренажними насосами, мобільними водоочисними станціями, човнами й пожежними рукавами.
- Уночі 6 червня гребля Каховської ГЕС у Херсонській області була зруйнована вибухом, розпочалась евакуація мешканців із небезпечних районів. Україна звинуватила в підриві ГЕС росію, а окупаційна влада Херсонської області заявила про «обстріл» ГЕС. Через підрив дамби Каховської ГЕС під загрозою опинилася Запорізька атомна електростанція, також можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсонщини й у Криму та знищення частини населених пунктів і біосфери.
- На правому березі Дніпра у критичній зоні підтоплення опинилися 16 тисяч людей, у регіоні оголосили евакуацію. Після підриву ГЕС затопило зоопарк у Новій Каховці, де загинули майже всі тварини.
- Наразі із зони підтоплення на Херсонщині евакуювали вже понад 1 300 людей, повідомив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Крук. До ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС залучили 500 рятувальників і 160 одиниць техніки ДСНС із одинадцяти областей.
- Можуть бути негативні наслідки для Запорізької атомної електростанції, проте ситуація контрольована. Рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, а вода з цього водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС.
- Відбудова Каховської ГЕС коштуватиме до $1 млрд та триватиме пʼять років. За приблизними оцінками, 35—37 сіл буде затоплено, сказав керівник «Укргідроенерго» Ігор Сиротa.
- Гуманітарну допомогу для постраждалих від знищення дамби також надасть ООН, про що заявив її генеральний секретар Антоніу Гутерреш.