Підрив Каховської ГЕС: ООН сформує групи для виїзду на окуповані території. Чекають гарантій безпеки від росії

Організація Обʼєднаних Націй сформує у Запоріжжі та Херсоні групи, які вирушать на окуповані території, що постраждали через підрив Каховської ГЕС.

Про це голова МЗС України Дмитро Кулеба та координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун говорили під час зустрічі.

Кулеба запевнив ООН у тому, що Україна надає їй всі безпекові гарантії для виконання гуманітарних операцій в усій постраждалій зоні.

Підрозділи ООН вирушать до тимчасово окупованих територій з території України, підконтрольної уряду, щойно росія надасть доступ до затоплених районів і гарантії безпеки. Наразі Організація Обʼєднаних Націй очікує на ці кроки від росії.

Речник Управління ООН із координації гуманітарних справ в Україні Савіано Абреу розповів «Суспільному», що росія блокує передачу підтримки від ООН на окуповану частину Херсонщини від початку повномасштабного вторгнення.

«Ми, ООН, боремося, ведемо переговори та робимо все можливе, щоб спробувати підтримати людей по той бік лінії фронту, українців, які зараз перебувають на територіях під військовим контролем Російської Федерації. З 24 лютого минулого року, коли почалася ескалація війни, ООН не змогла відправити жодного вантажу на ту сторону. Бо жодних гарантій від Російської Федерації ми не отримали», — сказав речник.

Він також сказав, що представники ООН «підтримують звʼязок з обома урядами, особливо, з урядом України».