Президент Туреччини поговорив із Зеленським і путіним. Ердоган пропонує створити комісію для розслідування руйнування Каховської ГЕС

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонні розмови з президентом України Володимиром Зеленським і президентом росії путіним. Обом запропонував створити міжнародну комісію для розслідування руйнування Каховської ГЕС.

Реджеп Ердоган пропонує створити комісію за аналогією з «зерновою» угодою, тобто до неї мають входити експерти з України, росії, ООН та міжнародної спільноти, зокрема Туреччини. Водночас Україна та росія безпосередньо не комунікуватимуть, а натомість матимуть окремі домовленості з ООН та Туреччиною.