NYT: Найімовірніша причина руйнування Каховської ГЕС — підрив ізсередини

Найбільш імовірна причина руйнування Каховської ГЕС — це підрив ізсередини. Обстріл ззовні навряд чи міг спричинити такі наслідки.
Про це розповіли опитані The New York Times експерти з інженерної справи та боєприпасів.
Вони зазначають, що доказів наразі мало, але лише внутрішній вибух міг призвести до руйнування дамби. Вибух у замкнутому просторі, коли вся енергія спрямована на конструкції, на думку експертів, завдає найбільшої шкоди. Але навіть для цього потрібні були б сотні кілограмів вибухівки.
Обстріл ззовні ракетами завдав би дамбі незначної шкоди, для досягнення аналогічного ефекту потрібно було б набагато більше вибухової речовини.
Експерти кажуть, що руйнування дамб через велику масу води теж можливе, але у випадку Каховської ГЕС майже нереальне. Вони розповідають, що з цієї причини дамби зазвичай руйнуються на земляній ділянці, на одному з берегів. Але ГЕС прорвало по центру дамби. На їхню думку, вода могла пошкодити кілька шлюзових воріт, але не розірвати дамбу на частини.
- Уночі 6 червня відбувся прорив греблі Каховської ГЕС у Херсонській області. Україна звинуватила в підриві ГЕС росію, а окупаційна влада Херсонської області заявила про «обстріл» ГЕС. Через прорив дамби Каховської ГЕС під загрозою опинилася Запорізька атомна електростанція, також можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсонщини й у Криму та знищення частини населених пунктів і біосфери. За даними української розвідки, росіяни навмисно підірвали дамбу, проте зробили це хаотично, через що затопили свою військову техніку.
- На правому березі Дніпра у критичній зоні підтоплення опинилися 16 тисяч людей, у регіоні оголосили евакуацію. Після підриву ГЕС затопило зоопарк у Новій Каховці, загинули майже всі тварини.
- Відбудова Каховської ГЕС коштуватиме до мільярда доларів і триватиме пʼять років. Гуманітарну допомогу для постраждалих від знищення дамби нададуть ООН і Євросоюз. Білий дім заявив, що не залишить цього і допоможе Україні.