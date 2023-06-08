Підрив Каховської ГЕС: міністр Кулеба розкритикував ідею створити міжнародну комісію за участі ООН

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розкритикував пропозицію турецького президента Реджепа Ердогана створити міжнародну комісію для розслідування руйнування Каховської ГЕС. Він назвав це «грою в піддавки».
Про це Кулеба розповів в ефірі «Сніданку з 1+1».
«Ми вже мали цей досвід. Це все гра в піддавки з росіянами. Коли в Оленівці вбили наших військовополонених і ми сказали ООН: пришліть свою місію, нехай розслідують. Ви думаєте, вони туди приїхали? Вони туди не доїхали. Я вам більше скажу, ця місія була тихо закрита ООН, що називається «без шума и пыли», — розповів він.
Напередодні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонні розмови з президентом України Володимиром Зеленським і президентом росії путіним. Обом запропонував створити міжнародну комісію для розслідування руйнування Каховської ГЕС.
- Уночі 6 червня росія підірвала Каховську ГЕС у Херсонській області. Через прорив дамби під загрозою опинилася Запорізька атомна електростанція, також можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсонщини й у Криму та знищення частини населених пунктів і біосфери. За даними української розвідки, росіяни навмисно підірвали дамбу, проте зробили це хаотично, через що затопили свою військову техніку.
- На правому березі Дніпра у критичній зоні підтоплення опинилися 16 тисяч людей, у регіоні оголосили евакуацію. На окупованому лівобережжі ситуація гірша. Станом на ранок 8 червня середній рівень підтоплення на Херсонщині становить 5,61 метра.
- Відбудова Каховської ГЕС коштуватиме до мільярда доларів і триватиме пʼять років. Гуманітарну допомогу для постраждалих від знищення дамби нададуть ООН і Євросоюз. Білий дім заявив, що не залишить цього і допоможе Україні.
- 8 червня стало відомо про першу жертву в Миколаївській області — 53-річний чоловік із села Василівка, який напередодні відмовився від евакуації. Що стосується окупованого лівого берега Дніпра, то там точної інформації про постраждалих та загиблих немає.
- Організація Обʼєднаних Націй сформує у Запоріжжі та Херсоні групи, які вирушать на окуповані території, що постраждали через підрив Каховської ГЕС. ООН чекає гарантій безпеки від росії. Україна їх від себе забезпечила.