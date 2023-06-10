Орієнтовна сума збитків довкіллю від підриву Каховської ГЕС перевищила 55 мільярдів гривень

Орієнтовна сума збитків довкіллю через підрив росією Каховської ГЕС уже становить понад 55 мільярдів гривень.
Про це 10 червня повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.
Ситуація в національних парках критична. Під загрозою зникнення — 30% природно-заповідного фонду Херсонщини. Вода з Каховського водосховища затопила Нацпарк «Нижньодніпровський». Продовжується обміління акваторії у Нацпарках «Великий Луг» — на 4,2 метри, «Камʼянська Січ» — на 6 метрів.
Окупованим Олешківським піскам загрожує підняття ґрунтових вод.
Також через підрив греблі підтопило близько 1 200 гектарів території Кінбурнського півострова.
- Уночі 6 червня росія підірвала Каховську ГЕС у Херсонській області. Через прорив греблі під загрозою опинилася Запорізька атомна електростанція, також можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсонщини й у Криму та знищення частини населених пунктів і біосфери. За даними української розвідки, росіяни навмисно підірвали греблю, проте зробили це хаотично, через що затопили свою військову техніку. Загинули щонайменше 5 людей.
- На правому березі Дніпра у критичній зоні підтоплення опинилися 16 тисяч людей, у регіоні оголосили евакуацію. На окупованому лівобережжі ситуація гірша.
- Відбудова Каховської ГЕС коштуватиме до мільярда доларів і триватиме пʼять років. Гуманітарну допомогу для постраждалих від знищення греблі нададуть ООН і Євросоюз. Білий дім заявив, що не залишить цього і допоможе Україні, також Україна отримає допомогу від центру реагування на природні лиха та катастрофи при НАТО.