Через підрив Каховської ГЕС постраждала вся флора й фауна нацпарку «Нижньодніпровський». Збитки оцінюють у понад 46 млрд грн

Через підрив Каховської гідроелектростанції національний парк «Нижньодніпровський» зазнав збитків у 46,5 мільярда гривень.
Про це пише «Каховська ГЕС | штаб info» за матеріалами Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.
Вода піднялася на 3,5 м на території близько 80 тисяч гектарів, від чого майже всі острови «Нижньодніпровського» опинилися затопленими.
Увесь видовий склад флори (понад 1 016 видів рослин) та фауни нацпарку постраждав від затоплення, а деякі види — під загрозою зникнення, зокрема, кабани, лані, олені благородні, козулі, зайці-русаки, фазани, бобри, ондатри.
- Національний природний парк «Нижньодніпровський» — природоохоронна територія у Херсонській області. Територія НПП «Нижньодніпровський» — один з найцінніших природних заплавно-літоральних комплексів у Європі. У дельті Дніпра і на прилеглих територіях збереглися типові та рідкісні угруповання заплавних лісів, боліт, лук, піщаних степів, степових схилів Дніпра та балок, відслонень гірських порід, серед яких 12 рідкісних типів рослинності, які включені до Зеленої книги України. Також там мешкає 71 вид тварин, росте 32 види рослин, що включені до Світового Червоного списку МСОП, до Європейського Червоного списку, до Червоної книги України та до Червоного списку Херсонської області.
- Уночі 6 червня відбувся прорив греблі Каховської ГЕС у Херсонській області. Україна звинуватила в підриві ГЕС росію, а окупаційна влада Херсонської області заявила про «обстріл» ГЕС. Через прорив дамби Каховської ГЕС під загрозою опинилася Запорізька атомна електростанція, також можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсонщини й у Криму та знищення частини населених пунктів і біосфери. За даними української розвідки, росіяни навмисно підірвали дамбу, проте зробили це хаотично, через що затопили свою військову техніку.
- На правому березі Дніпра у критичній зоні підтоплення опинилися 16 тисяч людей, у регіоні оголосили евакуацію. Після підриву ГЕС затопило зоопарк у Новій Каховці, загинули майже всі тварини.
- Відбудова Каховської ГЕС коштуватиме до мільярда доларів і триватиме пʼять років. Гуманітарну допомогу для постраждалих від знищення дамби нададуть ООН і Євросоюз. Білий дім заявив, що не залишить цього і допоможе Україні.
- Опитані The New York Times експерти з інженерної справи та боєприпасів вважають, що найімовірніша причина руйнування Каховської ГЕС — підрив ізсередини.