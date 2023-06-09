МВС: Через підрив Каховської ГЕС загинули пʼять людей, 13 безвісти зникли

Станом на 12:00 9 червня на Херсонщині четверо людей загинули через підрив росіянами Каховської ГЕС, а ще 13 людей вважають зниклими безвісті. У Миколаївській області — один загиблий.
Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.
У Херсонській області підтоплені 48 населених пунктів, із них 34 (3 625 будинків) — на підконтрольній Україні території, 14 – на тимчасово окупованій.
Із постраждалих районів евакуювали 2 412 людей. Одинадцять отримали поранення через обстріл під час евакуації.
У Миколаївській області підтоплено 23 населені пункти. Звідти евакуювали 825 людей.
В МВС нагадали, що в Херсонській ОВА працює гаряча лінія для звернень постраждалих, а також для координації роботи волонтерів за номером 0800101102.
- Уночі 6 червня росія підірвала Каховську ГЕС у Херсонській області. Через прорив греблі під загрозою опинилася Запорізька атомна електростанція, також можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсонщини й у Криму та знищення частини населених пунктів і біосфери. За даними української розвідки, росіяни навмисно підірвали греблю, проте зробили це хаотично, через що затопили свою військову техніку.
- На правому березі Дніпра у критичній зоні підтоплення опинилися 16 тисяч людей, у регіоні оголосили евакуацію. На окупованому лівобережжі ситуація гірша.
- Відбудова Каховської ГЕС коштуватиме до мільярда доларів і триватиме пʼять років. Гуманітарну допомогу для постраждалих від знищення греблі нададуть ООН і Євросоюз. Білий дім заявив, що не залишить цього і допоможе Україні, також Україна отримає допомогу від центру реагування на природні лиха та катастрофи при НАТО.
- 8 червня Організація Обʼєднаних Націй заявила, що сформує в Запоріжжі та Херсоні групи, які вирушать на окуповані території. ООН чекає гарантій безпеки від росії. Україна їх, зі свого боку, забезпечила.