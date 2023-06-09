МВС: Через підрив Каховської ГЕС загинули пʼять людей, 13 безвісти зникли

Станом на 12:00 9 червня на Херсонщині четверо людей загинули через підрив росіянами Каховської ГЕС, а ще 13 людей вважають зниклими безвісті. У Миколаївській області — один загиблий.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.

У Херсонській області підтоплені 48 населених пунктів, із них 34 (3 625 будинків) — на підконтрольній Україні території, 14 – на тимчасово окупованій.

Із постраждалих районів евакуювали 2 412 людей. Одинадцять отримали поранення через обстріл під час евакуації.

У Миколаївській області підтоплено 23 населені пункти. Звідти евакуювали 825 людей.

В МВС нагадали, що в Херсонській ОВА працює гаряча лінія для звернень постраждалих, а також для координації роботи волонтерів за номером 0800101102.