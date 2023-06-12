Через підрив Каховської ГЕС загинуло 10 людей, 42 вважаються зниклими безвісти

Через підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, за попередньою інформацією, загинуло 10 людей, 42 вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

«За підтвердженою інформацією, на правобережжі Дніпра вісім українців загинули на Херсонщині, двоє — на Миколаївщині, 42 людини вважаються зниклими безвісти, з них семеро дітей», — зазначив він.

За словами Клименка, інформація з лівобережжя надходить, але вона буде перевірятися.

«Звичайно, інформація йде і з лівого берега, про загиблих. Ви знаєте, що вчора при намаганні переправитися на правий берег ворог обстріляв наших громадян і троє людей загинуло, кількох поранено. Ми відслідковуємо таку інформацію, як тільки матимемо більш достеменні дані щодо загиблих або поранених громадян, ми її офіційно оприлюднимо», — додав він.