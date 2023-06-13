Латвія надає Україні €430 тисяч для боротьби з наслідками підриву Каховської ГЕС. Раніше латвійський уряд уже виділив €200 тисяч

Уряд Латвії погодив надання Україні додаткової гуманітарної допомоги майже на €433 тисячі, пише LSM. Гроші виділять із Державного бюджету на непередбачувані витрати.

Для подолання наслідків підриву Каховської ГЕС Латвія відправить до України електрогенератори, компресори, насосні станції, рятувальні жилети, спальні мішки, труби, мотопомпи, водолазні рукавички, черевики, квадроцикли та інше обладнання. Витрати на транспортування оцінюють у €20 тисяч.

Минулого тижня латвійський уряд схвалив €200 тисяч екстреної допомоги Україні для подолання екологічної та гуманітарної кризи, спричиненої підривом греблі в Новій Каховці.