МВС: Через підрив Каховської ГЕС на Херсонщині загинула ще одна людина. 35 вважають зниклими безвісти

На Херсонщині через підрив росіянами Каховської ГЕС загинула ще одна людина, повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.
Станом на 13:00 11 червня на Херсонщині фактично підтоплено 46 населених пунктів, із них: 32 (3 821 будинок) на підконтрольній Україні території, 14 — на тимчасово окупованій.
В області евакуювали 2 718 людей, з яких 190 дітей. Загинули пʼять людей. 35 вважаються безвісти зниклими, з них сім дітей.
В області площа затоплених територій зменшилася майже вдвічі, повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація.
Рівень затоплення складає 4,07 метра. Потроху осушуються шляхи між селами, однак не всіма ще можливо користуватися. Протягом суботи вода відійшла з трьох сіл Бериславського району — Миколаївки, Львове та Ольгівки.
У Миколаївській області підтоплений 31 населений пункт. Звідти евакуювали 982 людини, серед яких 167 дітей. Загинув один чоловік.
На Дніпропетровщині у майже 162 тисяч абонентів у 34 населених пунктах не працює водопостачання. Туди підвозять питну та технічну воду.
- Уночі 6 червня росія підірвала Каховську ГЕС у Херсонській області. Через прорив греблі під загрозою опинилася Запорізька атомна електростанція, також можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсонщини й у Криму та знищення частини населених пунктів і біосфери. За даними української розвідки, росіяни навмисно підірвали греблю, проте зробили це хаотично, через що затопили свою військову техніку.
- Відбудова Каховської ГЕС коштуватиме до мільярда доларів і триватиме пʼять років. Гуманітарну допомогу для постраждалих від знищення греблі нададуть ООН і Євросоюз. Білий дім заявив, що не залишить цього і допоможе Україні, також Україна отримає допомогу від центру реагування на природні лиха та катастрофи при НАТО.
- Орієнтовна сума збитків довкіллю через підрив росією Каховської ГЕС уже становить понад 55 мільярдів гривень.
- Зараз у Каховському водосховищі продовжує знижуватись рівень води. Станом на 8 ранку 11 червня рівень Каховського водосховища в районі Нікополя становить 9,35 м. За добу рівень води знизився на понад метр, а від моменту підриву ГЕС — більш ніж на 7 метрів.