У Каховському водосховищі продовжує знижуватись рівень води

Станом на 8 ранку 11 червня рівень Каховського водосховища в районі Нікополя становить 9,35 м. За добу рівень води знизився на понад метр, а від моменту підриву ГЕС — більш ніж на 7 метрів.

Про це повідомили в «Укргідроенерго».

У Херсоні рівень води в Дніпрі становить 4,18 метра. За добу він знизився на 0,54 м. Середній показник відпливу становить 4—5 сантиметрів на годину. Це повʼязано зі зменшенням тиску водосховища.

На ділянках Дніпра, які живлять водою Північнокримський канал, зʼявилися сліди обміління.

У компанії «Енергоатом» повідомляють, що станом на 06:00 11 червня рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС становить 16,67 м, і цього цілком достатньо для забезпечення потреб станції.

Там нагадали, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, а тому вода зі ставка-охолоджувача активно не випаровується.