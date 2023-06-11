У Каховському водосховищі продовжує знижуватись рівень води

Станом на 8 ранку 11 червня рівень Каховського водосховища в районі Нікополя становить 9,35 м. За добу рівень води знизився на понад метр, а від моменту підриву ГЕС — більш ніж на 7 метрів.
Про це повідомили в «Укргідроенерго».
У Херсоні рівень води в Дніпрі становить 4,18 метра. За добу він знизився на 0,54 м. Середній показник відпливу становить 4—5 сантиметрів на годину. Це повʼязано зі зменшенням тиску водосховища.
На ділянках Дніпра, які живлять водою Північнокримський канал, зʼявилися сліди обміління.
У компанії «Енергоатом» повідомляють, що станом на 06:00 11 червня рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС становить 16,67 м, і цього цілком достатньо для забезпечення потреб станції.
Там нагадали, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, а тому вода зі ставка-охолоджувача активно не випаровується.
- Уночі 6 червня росія підірвала Каховську ГЕС у Херсонській області. Через прорив греблі під загрозою опинилася Запорізька атомна електростанція, також можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсонщини й у Криму та знищення частини населених пунктів і біосфери. За даними української розвідки, росіяни навмисно підірвали греблю, проте зробили це хаотично, через що затопили свою військову техніку. Загинули щонайменше пʼять людей, ще 27 зникли безвісти.
- На правому березі Дніпра у критичній зоні підтоплення опинилися 16 тисяч людей, у регіоні оголосили евакуацію. На окупованому лівобережжі ситуація гірша.
- Відбудова Каховської ГЕС коштуватиме до мільярда доларів і триватиме пʼять років. Гуманітарну допомогу для постраждалих від знищення греблі нададуть ООН і Євросоюз. Білий дім заявив, що не залишить цього і допоможе Україні, також Україна отримає допомогу від центру реагування на природні лиха та катастрофи при НАТО.
- Орієнтовна сума збитків довкіллю через підрив росією Каховської ГЕС уже становить понад 55 мільярдів гривень.