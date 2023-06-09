Перехоплення СБУ підтверджує, що Каховську ГЕС підірвала диверсійна група окупантів

Каховську гідроелектростанцію підірвала російська диверсійна група, окупанти хотіли шантажувати Україну підривом греблі.

Про це окупанти розповідають один одному в телефонній розмові, яку вдалося перехопити СБУ.

«Там не вони [українська сторона] довбанули. Там наша диверсійна група. Вони хотіли ніби цією греблею лякати. Пішло не за планом, а більше, ніж вони планували», – розповідає російський військовий.

Описує він і наслідки цієї катастрофи, які намагаються приховати у рф: підвищення рівня води, затоплення територій і руйнування.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом воєнного злочину рф. Розслідування розпочали за двома статтями Кримінального кодексу – порушення законів та звичаїв війни та екоцид.