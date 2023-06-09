Рівень води в Каховському водосховищі впав нижче мертвої точки, в районі Нікополя він становить 11,74 м, тобто водозабір у населені пункти та для потреб Запорізької АЕС наразі неможливий.

Про це 9 червня повідомив Штаб ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС.

Усі інші гідроелектростанції максимально акумулюють воду у верхніх водосховищах Дніпра, щоб мати літній запас для екологічних пропусків після закінчення спрацювання Каховського водосховища.