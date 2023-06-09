У Херсоні за ніч вода впала на 20 сантиметрів

У Херсоні є тенденція до зменшення рівня затоплення після підриву Каховської ГЕС — за ніч вода впала на 20 сантиметрів.
Про це вранці 9 червня повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
На ранок вода в області тримається на відмітці 5,38 метра, затоплено 3 624 будинки в 32 населених пунктах.
Евакуювати за чотири дні вдалося 2 352 людини і 550 тварин.
- Уночі 6 червня росія підірвала Каховську ГЕС у Херсонській області. Через прорив дамби під загрозою опинилася Запорізька атомна електростанція, також можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсонщини й у Криму та знищення частини населених пунктів і біосфери. За даними української розвідки, росіяни навмисно підірвали дамбу, проте зробили це хаотично, через що затопили свою військову техніку.
- На правому березі Дніпра у критичній зоні підтоплення опинилися 16 тисяч людей, у регіоні оголосили евакуацію. На окупованому лівобережжі ситуація гірша.
- Відбудова Каховської ГЕС коштуватиме до мільярда доларів і триватиме пʼять років. Гуманітарну допомогу для постраждалих від знищення дамби нададуть ООН і Євросоюз. Білий дім заявив, що не залишить цього і допоможе Україні, також Україна отримає допомогу від центру реагування на природні лиха та катастрофи при НАТО.
- 8 червня стало відомо про першу жертву в Миколаївській області — 53-річний чоловік із села Василівка, який напередодні відмовився від евакуації. Що стосується окупованого лівого берега Дніпра, то там точної інформації про постраждалих та загиблих немає.
- 8 червня Організація Обʼєднаних Націй заявила, що сформує в Запоріжжі та Херсоні групи, які вирушать на окуповані території. ООН чекає гарантій безпеки від росії. Україна їх, зі свого боку, забезпечила.