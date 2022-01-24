Японія закликала своїх громадян виїхати з України та відкласти заплановані поїздки через загострення ситуації на кордоні з Росією.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Японії.

«Тим, хто перебуває в Україні, наполегливо рекомендуємо вилетіти з країни комерційними рейсами, які поки що здійснюються», — йдеться у повідомленні.