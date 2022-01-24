«Тем, кто находится в Украине, настоятельно рекомендуем вылететь из страны коммерческими рейсами, которые пока осуществляются», — говорится в сообщении.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Японии.

Япония призвала своих граждан уехать из Украины и отложить запланированные поездки из-за обострения ситуации на границе с Россией.

Как отмечается на сайте МИД Японии, вся Украина является страной с третьим уровнем опасности. Ранее третий уровень был установлен на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса.

«В настоящее время нарастает напряженность в районе границы с Украиной из-за усиления российских войск и прочего, и ситуация непредсказуема. Заинтересованные страны и международные организации предпринимают дипломатические усилия, однако ситуация внезапно может измениться в будущем», — объяснили в министерстве причины внедрения рекомендаций по отмене поездок в Украину.