Япония призвала своих граждан уехать из Украины и отложить запланированные поездки из-за обострения ситуации на границе с Россией.
Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Японии.
«Тем, кто находится в Украине, настоятельно рекомендуем вылететь из страны коммерческими рейсами, которые пока осуществляются», — говорится в сообщении.
Как отмечается на сайте МИД Японии, вся Украина является страной с третьим уровнем опасности. Ранее третий уровень был установлен на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса.
«В настоящее время нарастает напряженность в районе границы с Украиной из-за усиления российских войск и прочего, и ситуация непредсказуема. Заинтересованные страны и международные организации предпринимают дипломатические усилия, однако ситуация внезапно может измениться в будущем», — объяснили в министерстве причины внедрения рекомендаций по отмене поездок в Украину.
- Ранее из-за угрозы вторжения эвакуацию семей дипломатов и персонала объявили США, Великобритания и Австралия. Гражданам Австралии рекомендовали покинуть территорию Украины. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС пока не будет проводить эвакуацию. Посольство Франции рекомендовало своим гражданам в Украине не ездить в приграничные районы на север или восток страны, а тем, кто только собирается в Украину — отложить поездку. МИД Украины назвало эвакуацию преждевременной.
- В настоящее время возле границ Украины находится 100-тысячная группировка войск РФ и она продолжает усиливаться. Россия перебрасывает танки, бронетехнику, авиацию и ракетные комплексы, в том числе «Искандеры». Часть техники разместили очень близко к границе.
- Кроме этого, Россия и Беларусь запланировали военные учения возле границ Украины и ЕС, которые состоятся с 10 по 20 февраля. Командование ООС считает, что Россия может напасть 20 февраля после окончания Олимпиады в Пекине и военных учений в Беларуси.
- На фоне угрозы вторжения России Украина получает от западных союзников помощь посредством вооружения. США передали боеприпасы, оборудование, гранатометы SMAW-D и Javelin. Великобритания передала гранатометы NLAW. Страны Балтии в скором времени передадут Javelin и ПЗРК Stinger.