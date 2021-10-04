Глава Ради Разумков заявив, що не почув той «мільйон питань» від депутатів СН, і відповів на їхні претензії

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що партія «Слуга народу» не висловила йому той «мільйон претензій», через який ініціювала процедуру його відставки.

Про це він заявив під час брифінгу, який відбувся у стінах парламенту у понеділок, 4 жовтня.

«Якщо є мільйон претензій, то їх треба висловлювати. На якісь ти можеш дати відповідь, на якісь — ні, але це діалог, парламент — це місце для діалогу. Я вирішив, що це правильно запросити колег, з якими я пройшов виборчу кампанію, два роки пропрацював у стінах Верховної Ради, аби почути той мільйон претензій, бо у Трускавці у мене не було можливості їх почути. Але я сьогодні отримав офіційного листа від [глави фракції «Слуга народу» Давида] Арахамії про те, що вони не вважають за доцільне проводити таку зустріч. Я зробив цей крок, я вважаю, що це правильно», — заявив Разумков.