Відставку спікера Разумкова Рада розгляне 7 жовтня. «Слуги» не хочуть, щоб він був на засіданні

Верховна Рада збереться на позачергове засідання, аби розглянути питання відставки спікера парламенту Дмитра Разумкова. Відповідне питання депутати розглянуть у четвер, 7 жовтня.

Про це повідомив глава ВР Разумков під час Погоджувальної ради у понеділок.

«Від 153 депутатів надійшла пропозиція про проведення позачергового засідання. Воно планується на четвер, 16:00», — зазначив спікер.

Перший заступник глави фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко зазначив, що його непокоїть те, що Разумков голосував проти запровадження санкцій щодо прокремлівських ЗМІ та фізосіб, які працюють проти інтересів України.

«Окреме занепокоєння у нас викликає присутність цих «журналістів» в кулуараха Ради. Так, відкликання глави парламенту відбуватиметься згідно регламентом, але регламент передбачає, що поточний глава ВР не приймає у засіданні участь, тому як тільки ми дійдемо згоди, що всі підписи є правдивими, то відразу ця процедура буде запущена», — зазначив Корнієнко.