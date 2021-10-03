«Слуги народу» у понеділок запустять процес відставки Разумкова

Фракція «Слуга народу» з понеділка розпочне процес відставки голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомила речниця партії Юлія Палійчук.
«Шляхом голосування депутатами фракції прийнято рішення з понеділка розпочати процедуру відкликання голови Верховної Ради України із займаної посади», — підкреслила вона.
Перед тим «слуги» оперативно зібрали 150 підписів для винесення цього питання на розгляд парламенту.
- Конфлікт між «Слугою народу» і головою ВР почався після того, як Разумков направив на експертизу до Венеціанської комісії законопроєкт про деолігархізацію до його розгляду у другому читанні в Раді. У «Слузі народу» просили, щоб закон передали після його ухвалення.
- Сам Разумков заявив, що у відставку не збирається, а в разі звільнення з посади він залишиться в політиці.
- Голова фракції «слуг» Давид Арахамія назвав причиною звертання про відставку Разумкова «холодну регламентну війну».