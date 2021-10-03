«Слуги народу» у понеділок запустять процес відставки Разумкова

Фракція «Слуга народу» з понеділка розпочне процес відставки голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила речниця партії Юлія Палійчук.

«Шляхом голосування депутатами фракції прийнято рішення з понеділка розпочати процедуру відкликання голови Верховної Ради України із займаної посади», — підкреслила вона.

Перед тим «слуги» оперативно зібрали 150 підписів для винесення цього питання на розгляд парламенту.