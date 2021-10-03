«Слуги народа» в понедельник запустят процесс отставки Разумкова

Фракция «Слуга народа» с понедельника начнет процесс отставки главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь партии Юлия Палийчук.

«Путем голосования депутатами фракции принято решение с понедельника начать процедуру отзыва главы Верховной Рады Украины с занимаемой должности», — подчеркнула она.

Перед тем «слуги» оперативно собрали 150 подписей для вынесения этого вопроса на рассмотрение парламента.