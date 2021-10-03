«Слуги народа» в понедельник запустят процесс отставки Разумкова

Фракция «Слуга народа» с понедельника начнет процесс отставки главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова.
Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь партии Юлия Палийчук.
«Путем голосования депутатами фракции принято решение с понедельника начать процедуру отзыва главы Верховной Рады Украины с занимаемой должности», — подчеркнула она.
Перед тем «слуги» оперативно собрали 150 подписей для вынесения этого вопроса на рассмотрение парламента.
- Конфликт между «слугой народа» и главой ВР начался после того, как Разумков направил на экспертизу в Венецианскую комиссию законопроект о деолигархизации до его рассмотрения во втором чтении в Раде. В «Слуге народа» просили, чтобы закон передали после его принятия.
- Сам Разумков заявил, что в отставку не собирается, а в случае увольнения с должности он останется в политике.
- Глава фракции «слуг» Давид Арахамия назвал причиной обращения об отставке Разумкова «холодную регламентную войну».