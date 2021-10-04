Отставку спикера Разумкова Рада рассмотрит 7 октября. «Слуги» не хотят, чтобы он был на заседании

Верховная Рада соберется на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть вопрос отставки спикера парламента Дмитрия Разумкова. Соответствующий вопрос депутаты рассмотрят в четверг, 7 октября.
Об этом сообщил глава ВР Разумков во время Согласительного совета в понедельник.
«Поступило от 153 народных депутатов предложение о проведении внеочередного заседания. Оно планируется на четверг в 16:00», — отметил спикер.
Первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко отметил, что его беспокоит то, что Разумков голосовал против введения санкций в отношении прокремлевских СМИ и физлиц, работающих против интересов Украины.
«Отдельное беспокойство у нас вызывает присутствие этих «журналистов» в кулуараха Рады. Отзыв главы парламента будет происходить согласно регламенту, но регламент предусматривает, что текущий глава ВР не принимает в заседании участие, потому как только мы достигнем согласия, что все подписи являются правдивыми, то сразу эта процедура будет запущена», — отметил Корниенко.
- Конфликт между «слугой народа» и главой ВР начался после того, как Разумков направил на экспертизу в Венецианскую комиссию законопроект о деолигархизации до его рассмотрения во втором чтении в Раде. В «Слуге народа» просили, чтобы закон передали после его принятия.
- Сам Разумков заявил, что в отставку не собирается, а в случае увольнения с должности он останется в политике.
- Глава фракции «слуг» Давид Арахамия назвал причиной обращения об отставке Разумкова «холодную регламентную войну».