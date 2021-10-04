Глава Рады Разумков заявил, что не услышал тот «миллион вопросов» от депутатов СН, и ответил на их претензии

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что партия «Слуга народа» не высказала ему тот «миллион претензий», из-за которого инициировала процедуру его отставки.

Об этом он заявил во время брифинга, который состоялся в стенах парламента в понедельник, 4 октября.

«Если есть миллион претензий, то их надо высказывать. На какие-то ты можешь дать ответ, на какие-то — нет, но это диалог, парламент — это место для диалога. Я решил, что это правильно пригласить коллег, с которыми я прошел избирательную кампанию, два года проработал в стенах Верховной Рады, чтобы услышать тот миллион претензий, потому что в Трускавце у меня не было возможности их услышать. Но я сегодня получил официальное письмо от [главы фракции «Слуга народа» Давида] Арахамии о том, что они не считают целесообразным проводить такую встречу. Я сделал этот шаг, я считаю, что это правильно», — заявил Разумков.