Нардеп Кравчук: Депутаты СН не пойдут на встречу к главе Рады Разумкову, чтобы обсудить претензии

Заместительница главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук заявила, что нардепы партии не пойдут на встречу с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым, которую тот предложил провести 4 октября.

Об этом она заявила в эфире канала «Украина 24».

«У нас не будет заседания фракции — ни отдельно, ни вместе с Разумковым. Если у кого-то возникнут персональные желания спросить, может быть, кто-то это сделает, но это точно не будет заседание фракции, и это уже не изменит весь процесс. Утром будут переданы подписные листы, которые были собраны, это около 200 человек из нашей фракции. И это произойдет, мы должны говорить реалистично», — заявила Кравчук.