Нардеп Кравчук: Депутаты СН не пойдут на встречу к главе Рады Разумкову, чтобы обсудить претензии

Заместительница главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук заявила, что нардепы партии не пойдут на встречу с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым, которую тот предложил провести 4 октября.
Об этом она заявила в эфире канала «Украина 24».
«У нас не будет заседания фракции — ни отдельно, ни вместе с Разумковым. Если у кого-то возникнут персональные желания спросить, может быть, кто-то это сделает, но это точно не будет заседание фракции, и это уже не изменит весь процесс. Утром будут переданы подписные листы, которые были собраны, это около 200 человек из нашей фракции. И это произойдет, мы должны говорить реалистично», — заявила Кравчук.
В Telegram-канале Разумков написал, что руководство фракции «Слуга народа» якобы запрещает депутатам прийти на встречу к нему.
- 30 сентября стало известно, что нардепы собирают подписи за отставку Разумкова. Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия назвал причиной этого «холодную регламентную войну». Президент Владимир Зеленский заявлял, что у партии есть к главе парламента «миллион вопросов». Сам Разумков заявил, что в отставку не собирается, а в случае увольнения с должности он останется в политике.
- Фракция «Слуга народа» с понедельника, 4 октября, начнет процесс отставки Разумкова. Перед тем «слуги» оперативно собрали 150 подписей для вынесения этого вопроса на рассмотрение парламента.
- Конфликт между «Слугой народа» и председателем ВР начался после того, как Разумков направил на экспертизу в Венецианскую комиссию законопроект о деолигархизации до его рассмотрения во втором чтении в Раде. В «Слуге народа» просили, чтобы закон передали после его принятия.