Нардеп Кравчук: Депутати СН не підуть на зустріч до глави Ради Разумкова, аби обговорити претензії

Заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук заявила, що нардепи партії не підуть на зустріч із головою Верховної Ради Дмитром Разумковим, яку той запропонував провести 4 жовтня.
Про це вона заявила в етері каналу «Україна 24».
«У нас не буде засідання фракції — ні окремо, ні разом із Разумковим. Якщо у когось виникнуть персональні бажання щось запитати, то, можливо, хтось це зробить, але це точно не буде засідання фракції, і це вже не змінить весь процес. Вранці будуть передані підписні листи, які були зібрані, це близько 200 людей з нашої фракції. І це станеться, ми маємо говорити реалістично», — заявила Кравчук.
У Telegram-каналі Разумков написав, що керівництво фракції «Слуга народу» начебто забороняє депутатам прийти на зустріч з ним.
- 30 вересня стало відомо, що нардепи збирають підписи за відставку Разумкова. Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія назвав причиною цього «холодну регламентну війну». Президент Володимир Зеленський заявляв, що партія має до голови парламенту «мільйон запитань». Сам Разумков заявив, що у відставку не збирається, а в разі звільнення з посади він залишиться в політиці.
- Фракція «Слуга народу» з понеділка, 4 жовтня, розпочне процес відставки Разумкова. Перед тим «слуги» оперативно зібрали 150 підписів для винесення цього питання на розгляд парламенту.
- Конфлікт між «Слугою народу» і головою ВР почався після того, як Разумков направив на експертизу до Венеціанської комісії законопроєкт про деолігархізацію до його розгляду у другому читанні в Раді. У «Слузі народу» просили, щоб закон передали після його ухвалення.