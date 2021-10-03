«Партія має мільйон питань»: Зеленський прокоментував ініціативу про відставку Разумкова

Президент Володимир Зеленський прокоментував можливу відставку голови парламенту Дмитра Разумкова. Він зазначив, що партія має до нього багато питань.

Про це Зеленський заявив на брифінгу 3 жовтня.

За його словами, Разумков був висунутий на посаду голови парламенту і призначений туди фракцією «Слуга народу». І тому він повинен був підтримувати позицію партії, але пішов іншим шляхом.

Зеленський заявив, що тепер Разумков не є членом команди, а сама партія «має мільйон питань».

Перед тим «слуги» оперативно зібрали 150 підписів для винесення питання відставки Разумкова на розгляд парламенту. Цей процес запустять у понеділок.