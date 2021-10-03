«Партия имеет миллион вопросов»: Зеленский прокомментировал инициативу об отставке Разумкова

Президент Владимир Зеленский прокомментировал возможную отставку главы парламента Дмитрия Разумкова. Он отметил, что партия имеет к нему много вопросов.
Об этом Зеленский заявил на брифинге 3 октября.
По его словам, Разумков был выдвинут на должность главы парламента и назначен туда фракцией «Слуга народа». И поэтому он должен был поддерживать позицию партии, но пошел другим путем.
Зеленский заявил, что теперь Разумков не является членом команды, а сама партия «имеет миллион вопросов».
Перед тем «слуги» оперативно собрали 150 подписей для вынесения вопроса отставки Разумкова на рассмотрение парламента. Этот процесс запустят в понедельник.
- Конфликт между «слугой народа» и главой ВР начался после того, как Разумков направил на экспертизу в Венецианскую комиссию законопроект о деолигархизации до его рассмотрения во втором чтении в Раде. В «Слуге народа» просили, чтобы закон передали после его принятия.
- Сам Разумков заявил, что в отставку не собирается, а в случае увольнения с должности он останется в политике.
- Глава фракции «слуг» Давид Арахамия назвал причиной обращения об отставке Разумкова «холодную регламентную войну».