Офіс генерального прокурора завершив слідство у справі про держзраду Медведчука та Козака

Офіс генерального прокурора завершив слідство за підозрою у держзраді і розграбуванні національних цінностей стосовно голови політради «Опозиційної платформи – За життя», нардепа Віктора Медведчука і його однопартійця Тараса Козака. Матеріали провадження відкриті стороні захисту.

Про це у п’ятницю, 20 серпня, повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.