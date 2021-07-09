Суд продовжив домашній арешт Медведчуку ще на два місяці

Печерський районний суд продовжив нардепу та одному з лідерів ОПзЖ Віктору Медведчуку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту ще на два місяці.

Про це пише Hromadske з зали суду.

Засідання розпочалося ще 8 липня і фактично тривало 13 годин. Сам Медведчук зазначив, що був готовий до будь-якого рішення.

На початку засідання захист Медведчука клопотав про відвід судді, але адвокатам відмовили. Вони також зазначали, що домашній арешт заважає нардепу працювати.

«Піддавання Віктора Медведчука процесуальному примусу та застосування щодо нього запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту стає автоматичною забороною виконувати свої зобовʼязання народного депутата, якими його наділили українські виборці», — заявив адвокат Євген Скідан.

На суді були присутні і однопартійці Медведчука, зокрема Юрій Бойко, Нестор Шуфрич, Наталія Королевська та інші.

Суд вирішив продовжити йому домашній арешт до 7 вересня. Медведчуку заборонено покидати місце проживання, крім необхідності лікування. Також його попросили здати закордонний паспорт.