Суд продовжив термін розслідування у справі Медведчука до листопада

Печерський райсуд Києва продовжив на пів року розслідування справи щодо голови політради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука. У травні йому і депутату ОПзЖ Тарасу Козаку оголосили підозру.
Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на коментар Офісу генпрокурора.
«Терміни досудового розслідування справи Медведчука продовжені судом до 6 місяців — до 11 листопада 2021 року», — повідомили в Офісі генпрокурора.
Судове засідання з розгляду клопотання про продовження запобіжного заходу Меведчуку призначене на 8 липня.
- 11 травня 2021 року СБУ провела обшуки вдома у Віктора Медведчука і Тараса Козака. Їм підписали підозри за трьома епізодами. Ідеться про незаконний видобуток газу в окупованому Криму, передачу Росії секретних даних про військовий підрозділ ЗСУ та вербування українців, які їхали в Росію.
- 12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, де йому повідомили про підозру. 14 травня Медведчуку обрали запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт. Також на нього наділи електронний браслет.