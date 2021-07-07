Суд продовжив термін розслідування у справі Медведчука до листопада

Печерський райсуд Києва продовжив на пів року розслідування справи щодо голови політради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука. У травні йому і депутату ОПзЖ Тарасу Козаку оголосили підозру.

Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на коментар Офісу генпрокурора.

«Терміни досудового розслідування справи Медведчука продовжені судом до 6 місяців — до 11 листопада 2021 року», — повідомили в Офісі генпрокурора.

Судове засідання з розгляду клопотання про продовження запобіжного заходу Меведчуку призначене на 8 липня.