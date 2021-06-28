Депутат Козак орендує житло в Білорусі. За нього він заплатив 1,3 мільйона гривень

Депутат від фракції «Опозиційна платформа — За життя» Тарас Козак, якого підозрюють у держзраді разом із Віктором Медведчуком, задекларував проживання в Білорусі.
У своїй декларації він вказав, що орендує житло, за яке заплатив 1 319 291 гривню. Також він вказав, що 31 травня продав у Білорусі валюту на суму 1 340 873 гривні.
Раніше соратник Козака Медведчук стверджував, що нардеп перебуває у Білорусі на лікуванні. Верховна Рада проте не отримувала лікарняний. Інформацію про нібито лікування спростовувала і генпрокурор Ірина Венедіктова. «У нас оперативна інформація інша», — говорила вона.
- 11 травня СБУ провела обшуки вдома у Віктора Медведчука і Тараса Козака. Їм підписані підозри — вони стосуються трьох епізодів протиправної діяльності та співпраці з країною-агресором. Ідеться про незаконний видобуток газу в окупованому Криму, передачу Росії секретних даних про військовий підрозділ ЗСУ та вербування українців, які їхали в Росію.
- Медведчука відправили під домашній арешт, а Козака не можуть знайти.