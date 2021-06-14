Верховна Рада: Нардеп Козак, який нібито виїхав на лікування до Білорусі, не надавав листок непрацездатності

Верховна Рада не отримувала лікарняний підозрюваного у державній зраді народного депутата від фракції «Опозиційна платформа — За життя» Тараса Козака, який нібито перебуває на лікуванні в Білорусі, про що говорив його однопартієць і теж фігурант кримінального провадження Віктор Медведчук.

Про це йдеться у відповіді Інформаційного управління Апарату парламенту на запит Укрінформу.