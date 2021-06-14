Верховная Рада: Нардеп Козак, который якобы выехал на лечение в Беларусь, не предоставлял листок нетрудоспособности

Верховная Рада не получала больничный подозреваемого в государственной измене народного депутата от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который якобы находится на лечении в Беларуси, о чем говорил его однопартиец и тоже фигурант уголовного производства Виктор Медведчук.

Об этом сообщается в ответе Информационного управления Аппарата парламента на запрос Укринформа.