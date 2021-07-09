Суд продлил домашний арест Медведчуку еще на два месяца

Печерский районный суд продлил нардепу и одному из лидеров ОПзЖ Виктору Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста еще на два месяца.

Об этом пишет Hromadske из зала суда.

Заседание началось еще 8 июля и фактически продолжалось 13 часов. Сам Медведчук отметил, что был готов к любому решению.

В начале заседания защита Медведчука ходатайствовала об отводе судьи, но адвокатам отказали. Они также отмечали, что домашний арест мешает нардепу работать.

«Подверженность Виктора Медведчука процессуальному принуждению и применению к нему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста становится автоматическим запретом выполнять свои обязательства народного депутата, которыми его наделили украинские избиратели», — заявил адвокат Евгений Скидан.

На суде присутствовали и однопартийцы Медведчука, в частности Юрий Бойко, Нестор Шуфрич, Наталья Королевская и другие.

Суд решил продлить ему домашний арест до 7 сентября. Медведчуку запрещено покидать место жительства, кроме необходимости лечения. Также его попросили сдать загранпаспорт.