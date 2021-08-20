Офис генерального прокурора завершил следствие по делу о госизмене Медведчука и Козака

Офис генерального прокурора завершил следствие по подозрению в госизмене и разграблении национальных ценностей в отношении председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь», нардепа Виктора Медведчука и его однопартийца Тараса Козака. Материалы производства открыты стороне защиты.

Об этом в пятницу, 20 августа, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.