Офис генерального прокурора завершил следствие по делу о госизмене Медведчука и Козака

Офис генерального прокурора завершил следствие по подозрению в госизмене и разграблении национальных ценностей в отношении председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь», нардепа Виктора Медведчука и его однопартийца Тараса Козака. Материалы производства открыты стороне защиты.
Об этом в пятницу, 20 августа, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
После того, как Медведчук и Козак ознакомятся с доказательствами по делу, оно пойдет в суд. Офис генпрокурора отметил, что материалы дела 20 августа откроют для Виктора Медведчука, который находится под домашним арестом.
Материалы по делу Тараса Козака вынесены в отдельное производство в связи с его розыском, хотя основные следственные действия в отношении него также завершены.
- 11 мая СБУ провела обыски дома у Виктора Медведчука и Тараса Козака. Им подписали подозрения по трем эпизодам. Речь идет о незаконной добыче газа в оккупированном Крыму, передаче России секретных данных о воинском подразделении ВСУ и вербовке украинцев, которые ехали в Россию.
- 12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, где ему сообщили о подозрении. 14 мая Медведчуку избрали меру пресечения — круглосуточный домашний арест. Также на него надели электронный браслет.
- 9 июля Печерский районный суд продлил меру пресечения Медведчуку еще на два месяца — до 7 сентября.