«Україну перетворюють на антипод Росії». Путін назвав справу Медведчука «зачисткою» політичного поля

Президент Росії Володимир Путін назвав кримінальну справу проти нардепа «Опозиційної платформи — За життя» Віктора Медведчука «зачисткою» політичного поля. До цього він відніс також санкції та закриття телеканалів «112 Україна», ZIK і NewsOne.
Під час оперативної наради з членами Ради безпеки Путін заявив, що в Україні тепер «усіх, хто працює з РФ, будуть притягувати до відповідальності».
«Судячи з усього, і це дуже сумно, Україну повільно, але вірно перетворюють на якийсь антипод Росії, на якусь антироссію, якийсь майданчик, з території якого ми постійно, судячи з усього, будемо отримувати новини, які потребують особливої з нашого боку уваги [...]. Це, безумовно, питання, яке повинно завжди бути в полі нашої уваги, і ми своєчасно, належним чином, маючи на увазі ті загрози, які для нас створюються, повинні будемо на це реагувати», — сказав Путін.
- 11 травня 2021 року СБУ провела обшуки вдома у Віктора Медведчука і Тараса Козака. Їм підписані підозри — вони стосуються трьох епізодів протиправної діяльності та співпраці з країною-агресором. Ідеться про незаконний видобуток газу в окупованому Криму, передачу Росії секретних даних про військовий підрозділ ЗСУ та вербування українців, які їхали в Росію.
- ОПзЖ, як і у випадку із санкціями проти телеканалів Козака/Медведчука, знову заявила про «політичну помсту і розправу». Нардеп Тарас Козак перебуває в Росії. Повертатися він не збирається.
- 12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, де йому повідомили про підозру, а 13 травня суд відправив його під домашній арешт. У Кремлі після цього заявили, що не збираються втручатися.