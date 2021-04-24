YouTube заблокував підсанкційні канали «112 Україна», ZIK і NewsOne. Міністр Ткаченко відреагував

Відеохостинг YouTube заблокував телеканали «112 Україна», ZIK і NewsOne, проти яких були введені санкції.
При спробі переглянути відео «112 Україна» на YouTube або перейти на сам канал зʼявляється повідомлення, що контент і канал «недоступні для перегляду у вашій країні». Така ж ситуація з каналом ZIK.
На YouTube-каналі Newsone транслюють телеканал «Перший незалежний».
На блокування вже відреагував міністр культури Олександр Ткаченко. У своєму Telegram-каналі він написав, що це важливий крок до визнання світовою спільнотою боротьби України з інформаційним впливом Росії. Він подякував фахівцям YouTube.
- 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти нардепа від ОПзЖ, близького соратника Віктора Медведчука — Тараса Козака, а також його телеканалів — «112 Україна», ZIK і NewsOne. Санкції передбачають анулювання ліцензій та заборону користуватися радіочастотним ресурсом України.
- Телеканали у спільній заяві назвали це політичним тиском і розправою. Зеленський заявив, що Україна підтримує свободу слова, але не тоді, коли пропаганду фінансує країна-агресор. СБУ після цього повідомила, що надала РНБО обґрунтовані рекомендації для блокування.
- Незабаром Міністерство культури та інформполітики направило в YouTube рішення РНБО з проханням закрити сторінки телеканалів.