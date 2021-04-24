YouTube заблокував підсанкційні канали «112 Україна», ZIK і NewsOne. Міністр Ткаченко відреагував

Відеохостинг YouTube заблокував телеканали «112 Україна», ZIK і NewsOne, проти яких були введені санкції.

При спробі переглянути відео «112 Україна» на YouTube або перейти на сам канал зʼявляється повідомлення, що контент і канал «недоступні для перегляду у вашій країні». Така ж ситуація з каналом ZIK.

Скриншот / Youtube

На YouTube-каналі Newsone транслюють телеканал «Перший незалежний».

На блокування вже відреагував міністр культури Олександр Ткаченко. У своєму Telegram-каналі він написав, що це важливий крок до визнання світовою спільнотою боротьби України з інформаційним впливом Росії. Він подякував фахівцям YouTube.