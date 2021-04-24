YouTube заблокировал подсанкционные каналы «112 Украина», ZIK и NewsOne. Министр Ткаченко отреагировал

Видеохостинг YouTube заблокировал телеканалы «112 Украина», ZIK и NewsOne, в отношении которых были введены санкции.

При попытке просмотреть видео «112 Украина» на YouTube или перейти на сам канал появляется сообщение, что контент и канал «недоступны для просмотра в вашей стране». Такая же ситуация с каналом ZIK.

Скриншот / Youtube

На YouTube-канале Newsone идет трансляция телеканала «Перший незалежний».

На блокировку уже отреагировал министр культуры Александр Ткаченко. В своем Telegram-канале он написал, что это важный шаг к признанию мировым сообществом борьбы Украины с информационным воздействием России. Он поблагодарил специалистов YouTube.