YouTube заблокировал подсанкционные каналы «112 Украина», ZIK и NewsOne. Министр Ткаченко отреагировал

Видеохостинг YouTube заблокировал телеканалы «112 Украина», ZIK и NewsOne, в отношении которых были введены санкции.
При попытке просмотреть видео «112 Украина» на YouTube или перейти на сам канал появляется сообщение, что контент и канал «недоступны для просмотра в вашей стране». Такая же ситуация с каналом ZIK.
На YouTube-канале Newsone идет трансляция телеканала «Перший незалежний».
На блокировку уже отреагировал министр культуры Александр Ткаченко. В своем Telegram-канале он написал, что это важный шаг к признанию мировым сообществом борьбы Украины с информационным воздействием России. Он поблагодарил специалистов YouTube.
- 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против нардепа от ОПзЖ, близкого соратника Виктора Медведчука — Тараса Козака, а также его телеканалов — «112 Украина», ZIK и NewsOne. Санкции предусматривают аннулирование лицензий и запрет пользоваться радиочастотным ресурсом Украины.
- Телеканалы в совместном заявлении назвали это политическим давлением и расправой. Зеленский заявил, что Украина поддерживает свободу слова, но не тогда, когда пропаганду финансирует страна-агрессор. СБУ после этого сообщила, что предоставила СНБО обоснованные рекомендации для блокировки.
- Вскоре Министерство культуры и информполитики направило в YouTube решения СНБО с просьбой закрыть страницы телеканалов.