«Украину превращают в антипод России». Путин назвал дело Медведчука «зачисткой» политического поля

Президент России Владимир Путин назвал уголовное дело против нардепа «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука «зачисткой» политического поля. К этому он отнес также санкции и закрытие телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.
На оперативном совещании с членами Совбеза Путин заявил, что в Украине теперь «всех, кто работает с РФ, будут привлекать к ответственности».
«Судя по всему, и это очень печально, Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то антироссию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания [...] новости. Это, безусловно, вопрос, который должен всегда находиться в поле нашего внимания, и мы своевременно, должным образом, учитывая те угрозы, которые для нас создаются, должны будем на это реагировать», — сказал Путин.
- 11 мая 2021 года СБУ провела обыски дома у Виктора Медведчука и Тараса Козака. Им подписаны подозрения — они касаются трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором. Речь о незаконной добыче газа в оккупированном Крыму, передаче России секретных данных о воинском подразделении ВСУ и вербовке украинцев, которые ехали в Россию.
- ОПзЖ, как и в случае с санкциями против телеканалов Козака/Медведчука, опять заявила о «политической мести и расправе». Нардеп Тарас Козак находится в России. Возвращаться он не собирается.
- 12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, где ему сообщили о подозрении, а 13 мая суд отправил его под домашний арест. В Кремле после этого заявили, что не собираются вмешиваться.