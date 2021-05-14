«Украину превращают в антипод России». Путин назвал дело Медведчука «зачисткой» политического поля

Президент России Владимир Путин назвал уголовное дело против нардепа «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука «зачисткой» политического поля. К этому он отнес также санкции и закрытие телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.

На оперативном совещании с членами Совбеза Путин заявил, что в Украине теперь «всех, кто работает с РФ, будут привлекать к ответственности».

«Судя по всему, и это очень печально, Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то антироссию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания [...] новости. Это, безусловно, вопрос, который должен всегда находиться в поле нашего внимания, и мы своевременно, должным образом, учитывая те угрозы, которые для нас создаются, должны будем на это реагировать», — сказал Путин.