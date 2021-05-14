У Путина прокомментировали ситуацию с Медведчуком: Вмешиваться не собираемся

В Кремле уверяют, что не собираются вмешиваться в ситуацию вокруг кума президента России и нардепа «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, но хотят быть уверены, что это не «охота на ведьм».
Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, цитаты приводит ТАСС.
«Мы смотрим, как развиваются события в Украине, мы никоим образом не собираемся в них вмешиваться, но хотим быть уверены, что речь не идет о политической «охоте на ведьм» и зачистке политического поля с целью освободиться от конкурентоспособных политических сил», — сказал Песков.
Накануне Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Медведчуку в виде круглосуточного домашнего ареста — до 9 июля. На него уже надели электронный браслет. Нардеп назвал решение суда «политически мотивированным» и рассказал, что под домашним арестом будет общаться с прессой и работать над материалами уголовного производства.
- 11 мая СБУ провела обыски дома у Виктора Медведчука и Тараса Козака. Им подписаны подозрения — они касаются трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором. Речь о незаконной добыче газа в оккупированном Крыму, передаче России секретных данных о воинском подразделении ВСУ и вербовке украинцев, которые ехали в Россию. Их действия классифицировали по статьям «государственная измена» и «приготовление к разграблению национальных ценностей на оккупированной территории».
- ОПзЖ, как и в случае с санкциями против телеканалов Козака/Медведчука, вновь заявила о «политической мести и расправе». Нардеп Тарас Козак, по словам Медведчука, находится на лечении в Беларуси.
- 12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, где ему сообщили о подозрении.
- 19 февраля СНБО ввел санкции против Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Санкции ввели по статье о финансировании терроризма. СБУ уточнила, что речь идет о финансировании «ЛНР» из-за поставок угля.