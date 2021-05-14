У Путина прокомментировали ситуацию с Медведчуком: Вмешиваться не собираемся

В Кремле уверяют, что не собираются вмешиваться в ситуацию вокруг кума президента России и нардепа «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, но хотят быть уверены, что это не «охота на ведьм».

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, цитаты приводит ТАСС.

«Мы смотрим, как развиваются события в Украине, мы никоим образом не собираемся в них вмешиваться, но хотим быть уверены, что речь не идет о политической «охоте на ведьм» и зачистке политического поля с целью освободиться от конкурентоспособных политических сил», — сказал Песков.

Накануне Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Медведчуку в виде круглосуточного домашнего ареста — до 9 июля. На него уже надели электронный браслет. Нардеп назвал решение суда «политически мотивированным» и рассказал, что под домашним арестом будет общаться с прессой и работать над материалами уголовного производства.