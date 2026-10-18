Обмеження Starlink для України, нові кластери про вступ до ЄС і масована атака дронів на Санкт-Петербург. Головне за тиждень

Цього тижня Україні відкрили ще два переговорних кластери про вступ до Євросоюзу, США обмежили роботу військової версії Starlink і тимчасово припинили обмін розвідданими з Україною, а українські дрони тим часом масовано атакували Санкт-Петербург.

«Бабель» зібрав головні події тижня, щоб ви були в курсі новин.

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

Україні відкрили ще два переговорних кластери про вступ до ЄС

У Люксембурзі 13 жовтня відбулася четверта міжурядова конференція «Україна — ЄС», на якій для України офіційно відкрили ще два переговорних кластери.

Йдеться про Кластер 2 «Внутрішній ринок», який охоплює правила інтеграції до єдиного ринку ЄС, і Кластер 3 «Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання» — він стосується конкурентоспроможності економіки, промислового розвитку, інновацій, освіти та умов праці.

Це стало можливим, бо Угорщина зняла вето після того, як Україна виконала її умову — ухвалила закон про навчання мовами нацменшин і корінних народів.

Тепер для України відкриті чотири із шести переговорних кластерів. У червні відкрили Кластер 1 «Основи», а в липні — Кластер 6 «Зовнішні відносини». Останні два кластери Україна розраховує відкрити до кінця року.

США обмежили роботу «військового пакета» терміналів Starlink і припинили обмін розвідданими з Україною

Після того, як 11 жовтня президент США Дональд Трамп анонсував енергетичне перемирʼя між Україною та Росією, Україна впродовж трьох днів не атакувала російські НПЗ. Натомість РФ ще 12 жовтня атакувала шість енергооб’єктів України за день, а в ніч проти 14 жовтня росіяни вдарили по всіх трьох ТЕЦ у Києві.