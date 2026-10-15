Рада ухвалила законопроєкт про податки на міжнародні посилки до €150

Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 16051-1 про податки на посилки до €150 з іноземних маркетплейсів.
За законопроєкт у другому читанні проголосували 252 депутати.
Документ вносить зміни до Податкового кодексу України та пропонує запровадити ПДВ на товари, придбані через іноземні маркетплейси, незалежно від їхньої вартості (наразі посилки до €150 не оподатковуються).
Для онлайн-покупок вартістю до €150 ПДВ нараховуватиме та сплачуватиме електронна платформа. Некомерційні посилки вартістю до €45 залишать без ПДВ.
Нові правила мають запрацювати не раніше 1 січня 2027 року.
- ПДВ на посилки до €150 — це один з чотирьох податкових законопроєктів, які вимагає ухвалити МВФ, щоб продовжити кредитну програму для України. У квітні депутати ухвалили один з них, продовживши військовий збір за ставкою 5% на три роки після війни. А законопроєкт № 15111-д про оподаткування цифрових платформ — «податок на OLX» — підтримали в першому читанні.