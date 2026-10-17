Трамп призупинив дію закону про «пекельні санкції» проти РФ та Ірану

Президент США Дональд Трамп призупинив дію закону покійного сенатора Ліндсі Грема про «пекельні санкції проти Росії». Закон надавав право запроваджувати мита проти країн, які купують російські енергоносії.

Про це йдеться в указі на сайті Білого дому.

За словами Трампа, він призупиняє його дію, бо таке рішення наразі відповідає «національним інтересам» США. Також президент США надав відповідні докази Конгресу.

Законопроєкт передбачав 100-відсоткові мита для пʼятьох найбільших імпортерів російської нафти й газу та країн, які допомагають Москві обходити санкції, — зокрема, Китаю, Індії та Туреччини. Також він пропонував посилити санкції проти російських військових та іноземних постачальників.

Це сталося після того, як 9 жовтня Трамп заявив, що домовився з Володимиром Путіним про поставки російського дизелю на американський і світовий ринки. Президент Володимир Зеленський назвав ці домовленості «слабким рішенням сильних партнерів».